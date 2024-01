Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: torna la Serie A, il big match in Bundes e l'esordio di De Rossi

Tanti appuntamenti da non perdere in questo sabato 20 gennaio 2024. Ritorna la Serie A ma non solo: sono tanti gli appuntamenti da non perdere

11.00 Inter-Sampdoria (Campionato Primavera) - SPORTITALIA 11.00 Empoli-Fiorentina (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO 12.30 Giordania-Corea del Sud (Coppa d'Asia) - ONEFOOTBALL 12.30 Sampdoria-Napoli (Serie A femminile) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky) 13.00 Atalanta-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA 13.30 Arsenal-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT CALCIO 14.00 Zona Serie B - DAZN 14.00 Diretta Gol Serie B - SKY SPORT CALCIO 14.00 Spezia-Cremonese (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 251) 14.00 Brescia-Sudtirol (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 252) 14.00 Reggiana-Como (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 253) 14.00 Feralpisalò-Catanzaro (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 254) 14.00 Ternana-Cittadella (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 255) 14.00 Rayo Vallecano-Las Palmas (Liga) - DAZN 14.30 Genoa-Bologna (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO 15.00 Algeria-Burkina Faso (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA 15.00 Inter-Roma (Serie A femminile) - DAZN 15.30 Colonia-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA 15.30 Bahrein-Malesia (Coppa d'Asia) - ONEFOOTBALL 16.15 Zona Serie B - DAZN 16.15 Diretta Gol Serie B - SKY SPORT CALCIO 16.15 Palermo-Modena (Serie B) - DAZN, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 251) 16.15 Cosenza-Venezia (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 252) 16.15 Lecco-Pisa (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 253) 16.15 Villarreal-Maiorca (Liga) - DAZN 16.15 Picerno-Catania (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) 16.15 Juventus Next Gen-Rimini (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) 16.15 Lumezzane-Vicenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) 16.30 Madrid-Betis (Liga femminile) - DAZN 18.00 Roma-Verona (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky) 18.00 Mauritania-Angola (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA 18.30 Brentford-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT CALCIO 18.30 Lipsia-Bayer Leverkusen (Bundesliga) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K 18.30 Valencia-Athletic (Liga) - DAZN 18.30 Pro Vercelli-Triestina (Serie C) - SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 252) 18.30 Padova-Alessandria (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) 18.30 Giana Erminio-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) 18.30 Renate-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) 18.30 Lucchese-Recanatese (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) 20.00 AZ-Zwolle (Eredivisie) - MOLA 20.45 Udinese-Milan (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251) 20.45 Cesena-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) 20.45 Foggia-Avellino (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) 20.45 Crotone-Virtus Francavilla (Serie C) - SKY SPORT (canale 254( 20.45 Brindisi-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) 21.00 Celta-Real Sociedad (Liga) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky) 21.00 Tunisia-Mali (Coppa d'Africa) - SOLOCALCIO 21.30 Porto-Moreirense (Campionato portoghese) - DAZN