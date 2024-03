Calcio in Tv, tutte le gare di oggi e dove vederle: non solo il Bologna, ma anche estero

Dopo la tre giorni europea, torna la Serie A con l'anticipo del 29° turno del massimo campionato italiano.

Dopo la tre giorni europea, torna la Serie A con l'anticipo del 29° turno del massimo campionato italiano. Alle 20.45, su Sky e DAZN, sarà possibile assistere ad Empoli-Bologna.

20.00 Al Ahli-Al Nassr (Saudi League) - LA7D

20.00 Al Nassr-Al Hilal (Saudi League femminile) - DAZN

20.00 Al Ahli-Eastern Flames (Saudi League femminile) - DAZN

20.30 Palermo-Venezia (Serie B) - DAZN e SKY SPORT

20.30 Colonia-Lipsia (Bundesliga) - SKY SPORT

20.45 Empoli-Bologna (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT

20.45 Padova-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT

20.45 Catania-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT

20.45 Rimini-Pescara (Serie C) - SKY SPORT

20.45 Entella-Lucchese (Serie C) - SKY SPORT

21.00 Real Sociedad-Cadice (Liga) - DAZN e ZONA DAZN