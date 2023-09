Calcio in Tv, tutte le gare di oggi: in campo le avversarie del Napoli in Champions

Si conclude la terza giornata di Serie A con i match della domenica.

Si conclude la terza giornata di Serie A con i match della domenica. In campo, entrambe in casa, anche le avversarie del Napoli in Champions League: l'Union Berlino contro il Lipsia e il Braga contro lo Sporting. Di seguito la programmazione completa.

11.00 Lecce-Juventus (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

11.00 Empoli-Roma (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

12.15 Utrecht-Feyenoord (Eredivisie) - MOLA

13.00 Tolosa-Clermont (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO

14.00 Girona-Las Palmas (Liga) - DAZN

14.30 Fortuna Sittard-Ajax (Eredivisie) - MOLA

15.00 Liverpool-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT CALCIO

15.30 Eintracht F.-Colonia (Bundesliga) - SKY SPORT ACTION

16.00 Torino-Sassuolo (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

16.00 Gremio-Cuiabá (Brasileirão) - ONEFOOTBALL e MOLA

16.15 Brescia-Cosenza (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 255)

16.15 Maiorca-Athletic (Liga) - DAZN

16.15 Atalanta U23-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT (canale 251)

16.15 Pro Patria-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

16.15 Legnago-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

16.30 Fiorentina-Genoa (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

16.45 Vitesse-AZ (Eredivisie) - MOLA

17.30 Arsenal-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT SUMMER e SKY SPORT 4K

17.30 Union Berlino-Lipsia (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 255)

18.30 Zona Serie A - DAZN

18.30 Inter-Fiorentina (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30 Torino-Genoa (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN 2 (canale 215 Sky)

18.30 Zona Gol Serie B - DAZN

18.30 Diretta Gol Serie B - SKY SPORT CALCIO

18.30 Cremonese-Sampdoria (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 252)

18.30 Spezia-Como (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 253)

18.30 Ternana-Bari (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 254)

18.30 Lecco-Catanzaro (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 255)

18.30 Atletico Madrid-Siviglia (Liga) - DAZN

19.00 Porto-Arouca (Campionato portoghese) - DAZN

20.45 Zona Serie A - DAZN

20.45 Empoli-Juventus (Serie A) - DAZN, SKY SPORT SUMMER, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

20.45 Lecce-Salernitana (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20.45 Lione-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT ACTION e SKY SPORT (canale 259)

20.45 Cittadella-Venezia (Serie B) - DAZN, SKY SPORT ACTION e SKY SPORT (canale 258)

20.45 Taranto-Foggia (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

20.45 Turris-Benevento (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

20.45 Potenza-Brindisi (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

20.45 Olbia-Cesena (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

20.45 Monterosi-Juve Stabia (Serie C) - SKY SPORT (canale 256)

20.45 Virtus Francavilla-Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 257)

21.00 Osasuna-Barcellona (Liga) - DAZN

21.00 Corinthians-Palmeiras (Brasileirão) - SOLOCALCIO, ONEFOOTBALL e MOLA

21.30 Braga-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN

23.00 Washington Spirit-Chicago Red Stars (NWSL) - DAZN

23.30 Boca Juniors-Tigre (Brasileirão) - SOLOCALCIO, ONEFOOTBALL e MOLA

23.30 Cruzeiro-Bragantino (Brasileirão) - SILIVE