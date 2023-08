Calcio in Tv, tutte le gare di oggi: Liga, bundes, Premier ed inizia anche la B

Inizia un lungo fine settimana di calcio in Italia ed in Europa.

© foto di Federico De Luca

Inizia un lungo fine settimana di calcio in Italia ed in Europa. Alle 20.30 al via la nuova stagione di Serie B con la sfida fra Bari e Palermo. Gara in diretta su DAZN e Sky Sport. Si gioca anche in Spagna, Francia e Germania: il Bayern Monaco alle 20.30 sarà ospite del Werder Brema, la gara sarà trasmessa su Sky Sport Action.

19.30 Maiorca-Villarreal (Liga) - DAZN

20.00 Al Nassr-Al Taawoun (Saudi Pro League) - LA7D

20.30 Werder Brema-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT ACTION

20.30 Bari-Palermo (Serie B) - DAZN, SKY SPORT SUMMER, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT

20.45 Nottingham Forest-Sheffield United (Premier League) - SKY SPORT

21.00 Metz-Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT

21.00 Leeds-West Bromwich Albion (Championship) - DAZN

21.15 Casa Pia-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN

21.30 Valencia-Las Palmas (Liga) - DAZN