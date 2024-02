Calcio in Tv, tutte le gare di oggi: si decide la seconda finalista di Coppa del Re

Oggi si scoprirà chi affronterà il Maiora in finale di Coppa del Re.

Oggi si scoprirà chi affronterà il Maiora in finale di Coppa del Re. Alle 21.30 si affrontano nella semifinale di ritorno Athletic Bilbao e Atletico Madrid, all'andata finì 1-0 in favore dei baschi. In Sud America si gioca anhe il secondo turno di Copa Libertadores. Di seguito la programmazione tv odierna.

14.30 Italia-Francia femminile Under 16 (Amichevole) - SITO FIGC

18.00 Al Nassr-Al Hazem (Saudi League) - SPORTITALIA

21.30 Athletic-Atletico Madrid (Coppa del Re) - ANTENNA3 e YOUTUBE CRONACHE DI SPOGLIATOIO

23.00 El Nacional-Trinidense (Copa Libertadores) - MOLA