Calzona in conferenza alle 19: con lui Matteo Politano

Ad affiancare il tecnico azzurro, per rispondere alle domande dei cronisti, ci sarà l'attaccante Matteo Politano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Appuntamento alle ore 19 per la conferenza stampa di Francesco Calzona. Ad affiancare il tecnico azzurro, per rispondere alle domande dei cronisti, ci sarà l'attaccante Matteo Politano. La conferenza è in programma alle ore 19.00, alla vigilia della gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona allo stadio Montjuic.