Caos alla UEFA: Boban si è dimesso, svelato il motivo

Terremoto in atto alla UEFA. Secondo quanto riportato da Sky Sport Zvonimir Boban ha rassegnato le sue dimissioni dal ruolo di Head of Football

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Terremoto in atto alla UEFA. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Zvonimir Boban ha rassegnato le sue dimissioni dal ruolo di Head of Football del massimo organismo europeo del calcio a Nyon, scelto dal presidente Aleksander Ceferin come consigliere personale nell’aprile 2021.

Alla base del suo addio di sarebbe però un contrasto proprio con l'attuale presidente della UEFA, su alcuni temi molto importanti che non sono andati giù all'ex fantasista del Milan. Le sue dimissioni sono irrevocabili e sono state annunciate ufficialmente nella gioranata di ieri, con Boban che non ha chiesto neanche la buonuscita. A centro della motivazione c'è la volontà dello stesso Ceferin di rivedere gli Statuti sui termini presidenziali.