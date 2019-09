Carabiniere napoletano ucciso a Roma, a Somma Vesuviana gli viene dedicata la tribuna dello stadio

Un lungo applauso ha accompagnato l’intitolazione a Mario Cerciello Rega della tribuna dello stadio Nappi di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. E’ avvenuta alla presenza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, del Sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, del Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, delle Forze dell’Ordine e della cittadinanza. È intervenuta anche la signora Rosa Maria, moglie di Mario Cerciello Rega. “ Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega. Valori e legalità in campo per la vita. Per Mario” è quanto riporta la targa allo stadio. L’intitolazione rientra nelle iniziative della giornata della legalità dedicata a Mario Cerciello Rega, promossa dal Comitato Etico della Lega Pro con il Comune di Somma Vesuviana.

