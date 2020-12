Caso Casertana, pres. Lega Pro ribadisce la regola: "No al rinvio con 13 negativi!"

Il caso relativo alla Casertana, scesa in campo con solo 9 giocatori visti i tanti calciatori colpiti dal Covid-19, continua a far discutere e ai microfoni di Sky Sport il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha parlato della situazione: "Non è una bella vicenda. Quando si è ricominciato il campionato tutti sapevamo che c'erano due regole alla base. La prima è semplice: Ci devono essere almeno 13 giocatori che non hanno il Covid-19 e in questo caso non vanno conteggiati gli infortunati o squalificati. La seconda: giochiamo con la massima sicurezza ma non c'è il 100%, visto che i tamponi possono essere negativi un giorno e positivi il successivo. Noi come Lega Pro abbiamo messo una deroga: con quattro positivi si può chiedere il rinvio, ma solo una volta e la Casertana lo aveva già chiesto. In questo caso la società aveva 16 giocatori senza Covid-19, alcuni però erano infortunati. Ieri sono stati effettuati tutti i tamponi prima della gara. Faccio anche un altro esempio: la asl di Palermo alcune settimane fa mi fece presente che c'era rischio cluster con i giocatori in campo e decisi di sospendere la partita. Se fosse arrivata la stessa cosa che da Caserta avrei fatto la stessa cosa".

La Casertana aveva chiesto il rinvio alle 21 per aspettare i risultati dei tamponi? "Il regolamento non lo prevede, la partita può essere posticipata solo di 45 minuti. Per noi i tamponi fatti erano di un numero tale da poter giocare. Se la Casertana non fosse scesa in campo non avrebbe avuto il -1 in classifica, quindi la Casertana avrebbe potuto decidere di non scendere in campo".