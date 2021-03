Chi rischia la Juve? A San Siro 5 diffidati per Gattuso

In vista del difficilissimo trittico contro Milan, Juventus e Roma atteso dagli azzurri, in casa Napoli preoccupa la situazione dei diffidati. Infatti sono ben cinque i calciatori di Gattuso che rischiano di saltare la sfida contro la Juve, in programma mercoledì 17 allle 18.45, in caso di cartellino giallo a San Siro: Demme, Di Lorenzo, Koulibaly, Lozano e Mario Rui.