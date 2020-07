Cina, sabato riparte il campionato: massiccia campagna di test, tutti negativi al Covid-19

(ANSA-AFP) - ROMA, 22 LUG - Il campionato di calcio cinese, il China Championship, è pronto per iniziare sabato 25 luglio con cinque mesi di ritardo a causa dell'epidemia di Covid-19, a porte chiuse, dopo una massiccia campagna di test a tutti i suoi protagonisti, nessuno dei quali è risultato positivo. Sono stati 1.870 i test, inclusi giocatori e membri dello staff tecnico dei club, e sono risultati tutti negativi, come ha fatto sapere la Chinese Football League (CSL). Durante lo stop della Super League, che avrebbe dovuto iniziare il 22 febbraio scorso, ogni giocatore è stato sottoposto a test una volta alla settimana. Per l'avvio del campionato le 16 squadre saranno divise in due gruppi e giocheranno solo in due città: la città portuale di Dalian (nord-est) e la città di Suzhou (est) vicino a Shanghai con un protocollo rigorosissimo. Sabato il calcio d'inizio con i campioni del Guangzhou Evergrande, allenati da Fabio Cannavaro, a difendere il titolo. (ANSA-AFP).