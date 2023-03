Cittadella-Brescia, le formazioni ufficiali: out l'azzurro Ambrosino

Sarà Maistrello a guidare l'attacco del Cittadella questa sera con Crociata e Antonucci a supporto

Sarà Maistrello a guidare l'attacco del Cittadella questa sera con Crociata e Antonucci a supporto. Out l'azzurro Ambrosino. In difesa torna Perticone al centro, mentre a centrocampo ci sono Vita e Mastrantonio. Il Brescia risponde con Rodriguez e Listkowski a supporto di Aye in un undici che viene confermato rispetto all'ultima uscita.

Cittadella (4-3-2-1): Kastrati; Salvi, Perticone, Frare, Giraudo; Vita, Branca, Mastrantonio; Crociata, Antonucci; Maistrello. Allenatore Gorini

Brescia (4-3-2-1): Andrenacci; Karacic, Adorni,Cistana, Huard; Bisoli, Van de Looi, Bjorkengren; Listkowski; Aye, Rodriguez. Allenatore Gastaldello