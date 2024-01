Clamoroso alla Dacia Arena: Udinese-Milan interrotta per cori razzisti

Ha del clamoroso quanto sta succedendo in questi istanti alla Dacia Arena. La partita è stata interrotta per cori razzisti della curva dell'Udinese nei confronti di Maignan

Ha del clamoroso quanto sta succedendo in questi istanti alla Dacia Arena. La partita è stata momentaneamente interrotta per cori razzisti della curva dell'Udinese nei confronti di Mike Maignan. Al minuto 34 circa, l'estremo difensore del Milan è rientrato negli spogliatoi insieme ai suoi compagni, rifiutandosi di continuare a giocare il match. Dopo 5 minuti, con l'appoggio di Pioli e del resto della squadra, il portiere francese è rientrato in campo. La gara è ufficialmente ripresa, ma lo speaker dell'Udinese ha inviato un messaggio chiaro: al prossimo insulto razzista, la partita verrà sospesa in via definitiva.