Clamoroso Ballardini: 14 stagioni in Serie A senza mai completarne una

GIOVANILI AMBROSINO, CHE SFORTUNA: L'AZZURRINO SI FA MALE PROPRIO DOPO LA CONVOCAZIONE DELL'UNDER 19 Brutte notizie per Giuseppe Ambrosino, la stellina della Primavera del Napoli, fresco di convocazione con l'Italia Under 19. Brutte notizie per Giuseppe Ambrosino, la stellina della Primavera del Napoli, fresco di convocazione con l'Italia Under 19. LE ALTRE DI A ATALANTA BATTE CAGLIARI: 2-1 PER I NERAZZURRI, MAZZARRI SEMPRE PIÙ ULTIMO Grazie ai gol di Pasalic e del solito Zapata l'Atalanta di Gasperini batte per 2-1 il Cagliari di Mazzarri ultimo in classifica. Succede tutto nel primo tempo con la rete dell'ex Milan e del centravanti colombiano. Nel mezzo rete del pari momentaneo di Joao... Grazie ai gol di Pasalic e del solito Zapata l'Atalanta di Gasperini batte per 2-1 il Cagliari di Mazzarri ultimo in classifica. Succede tutto nel primo tempo con la rete dell'ex Milan e del centravanti colombiano. Nel mezzo rete del pari momentaneo di Joao...