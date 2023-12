Clamoroso in Arabia! Salta la Supercoppa turca: Fenerbahce e Galatasaray si rifiutano

Al culmine di tensioni tra la Turchia e le autorità arabe le due squadre si sono rifiutate di raggiungere lo stadio

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - La Supercoppa turca tra Fenerbahce e Galatasaray, in programma oggi a Riyad è stata rinviata a data da destinarsi. Al culmine di tensioni tra la Turchia e le autorità arabe le due squadre si sono rifiutate di raggiungere lo stadio e in serata dovrebbero fare ritorno a Istanbul. L'incidente diplomatico è stato scatenato dalle richieste imposte dall'Arabia Saudita ai club turchi (nonostante ci fosse un precedente accordo tra le parti): vietare l'ingresso allo striscione "Pace a casa, pace nel mondo", alle maglie speciali e celebrative con riferimenti ad Ataturk, all'inno nazionale turco e alle immagini sempre di Ataturk, fondatore e primo Presidente della Repubblica turca.

"Mi piacerebbe ricordare la parola del nostro antenato 'Pace a casa, pace nel mondo' - ha detto il presidente del Fenerbahce Ali Koç - Stavamo uscendo con questo striscione. Da quanto ho capito, le autorità non l'hanno accettato". Così invece il segretario generale del Galatasaray Eray Yazgan: "Se il nostro inno nazionale non può essere cantato, non andremo sul campo". In serata è arrivato anche il comunicato della Federcalcio turca, che ha ufficializzato il rinvio della partita senza però specificarne i motivi. "La Supercoppa 2023, prevista per venerdì 29 dicembre, è stata rinviata a data da destinarsi per la decisione congiunta presa con i nostri club, a causa di alcune interruzioni nell'organizzazione. Desideriamo ringraziare la Federcalcio e le istituzioni del Paese ospitante per l'impegno profuso finora nell'organizzazione della Supercoppa", si legge nella nota. (ANSA).