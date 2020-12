Clamoroso Islanda femminile, il ct si ubriaca e litiga con le giocatrici: è bufera

Jon Por Hauksson ha presentato le proprie dimissioni da ct dell’Islanda femminile nonostante la qualificazione all’Europeo del 2022 come una delle migliori terze. Tutto nasce, come spiegato dal diretto interessato in una nota sul sito della Federcalcio, da quanto accaduto dopo la vittoria sull’Ungheria quanto il ct aveva alzato il gomito e iniziato a discutere animatamente con le calciatrici davanti a tutti. “Con una vittoria sull’Ungheria la nazionale femminile islandese ha raggiunto il proprio obiettivo di conquistare un posto nelle fasi finali del prossimo europeo. Sono orgoglioso di questo e di quanto fatto negli ultimi due anni. Dopo la vittoria abbiamo celebrato questo traguardo con una festa dove è stato servito anche l’alcol. Mi sono sempre concentrato sull’essere onesto con le calciatrici, lodandole o criticandole per spingerle a fare ancora meglio, ma certe conversazioni di quella sera non mi appartengono perché dette sotto l’influenza dell’alcol. Li ho fallito come allenatore, non avrei dovuto discutere le prestazioni o l’allenamento delle singole giocatrici in quelle circostanze e me ne assumo la piena responsabilità e chiedo scusa a tutti. - continua Hauksson – In questi giorni parlando con le ragazze sono giunto alla conclusione che sarebbe stato difficile riconquistare la fiducia necessaria in vista della preparazione a un impegno importante come l’Europeo. Mi sembra così opportuno farmi da parte e lasciare che sia un altro allenatore a preparare questo evento. Auguro ogni bene alla squadra e credo che possa ottenere un ottimo risultato all’Europeo”.