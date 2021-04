Classifica ingaggi-punti, Napoli nelle retrovie: comanda lo Spezia con la Juve ultima

Spezia sulla via dello Scudetto, Juventus fanalino di coda, Napoli nelle ultime posizioni, Milan e Inter a metà classifica. E’ questo quanto emerge da un’elaborazione realizzata da Calcio e Finanza sul rapporto tra monte ingaggi e punti conquistati dalle varie squadre in Serie A. La squadra di Italiano conquista la palma della spesa più efficiente dato un monte ingaggi lordo di 17 milioni di euro circa e 32 punti per un costo per singolo punto di poco più di mezzo milione di euro.

Il Napoli, quinto in Serie A con ingaggi per oltre 103 milioni lordi, un dato che richiederebbe almeno la qualificazione alla prossima edizione della Champions, è nella speciale classifica relagato al 16° posto (ogni punto è costato 1,76 milioni).

Sulla Juventus pesa inevitabilmente lo stipendio di Cristiano Ronaldo (31 milioni netti) e di altri big (sette calciatori guadagnano 6 o più milioni di euro netti) e malgrado la terza posizione nella classifica reale, il club bianconero è fanalino nella graduatoria con un costo di oltre 3 milioni per ciascun punto in Serie A. Con stipendi lordi per 132 milioni di euro la capolista Inter occupa nella speciale graduatoria il 13° posto. Il Milan fa meglio dei cugni nerazzurri, con un monte ingaggi pari a 80 milioni di euro nella classifica sul rapporto monte ingaggi/punti è 11° (ogni punto è costato 1,27 milioni).