CLASSIFICA - Oggi parte il cammino in Coppa Italia: il Napoli insegue 'la settima'

Questa sera al Maradona inizia l'avventura del Napoli in Coppa Italia. La squadra di Walter Mazzarri entra nella competizione dagli ottavi di finale e sfiderà il Frosinone per l'accesso ai quarti (eventualmente contro la vincente di Juventus-Salernitana). Gli azzurri inseguono il settimo successo in questa competizione (l'ultimo risale al 2020) per agganciare la Lazio e scavalcare la Fiorentina. Di seguito la classifica per numero di trionfi in Coppa Italia:

Juventus 14

Roma 9

Inter 9

Lazio 7

Fiorentina 6

Napoli 6

Milan 5

Torino 5

Sampdoria 4

Parma 3

Bologna 2

Atalanta 1

Genoa 1

Venezia 1

Vado 1

Vicenza 1