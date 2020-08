"Come abbiamo fatto a spendere 80mln per Pépé?", Arsenal avvia indagine interna e licenzia 55 dirigenti!

La scorsa estate l'Arsenal ha acquistato Nicolas Pépé, soffiandolo al Napoli, versando ben 80 milioni nelle casse del Lille. L'investimento, però, si è rivelato un fallimento, tant'è che i Gunners hanno avviato un'indagine interna per comprendere il motivo per cui il club ha speso tutti questi soldi per l'esterno. A riportarlo è ESPN, secondo cui adesso gli inglesi avrebbero cambiato strategia, licenziando ben 55 membri dello staff per finanziare il mercato. L'obiettivo, tra le altre cose, è capire come si siano spesi tutti quei soldi.