Conte, domani conferenza pre Napoli-Cagliari: appuntamento alle 14

L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, torna a parlare. Lo farà domani alle ore 14 da Castel Volturno per presentare la gara di Cagliari in programma domenica. Potrai seguire le sue dichiarazioni live su Tuttonapoli.net.

