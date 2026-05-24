Conte omaggiato dal Maradona al giro di campo: pioggia di applausi e cori per lui

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Al termine di Napoli-Udinese la squadra ha fatto il giro di campo insieme ad Antonio Conte. Il tecnico con tutta probabilità lascerà gli azzurri, ed è stato così omaggiato dal pubblico dello stadio Maradona: grande affetto e pioggia di applausi e cori per lui. "Olé, olé, mister! Mister!", intonano i supporter partenopei. Una fortissima dichiarazione d'amore da parte della piazza per l'allenatore del quarto Scudetto: un addio emozionante che coinvolge una città intera.