Conte presenta Napoli-Fiorentina: appuntamento dalle 13.30 su Tuttonapoli

L'allenatore del Napoli Antonio Conte interverrà domani alle 13.30 in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Fiorentina in programma domenica alle 15 al Maradona. Potrai seguire le sue parole su Tuttonapoli.net.

