Corbo: "Insigne ha portato un ciclone in casa mezz'ora dopo il rinnovo che aveva meritato"

Nel corso di Ne Parliamo da Dimaro su Canale 8 il giornalista Repubblica Antonio Corbo ha così commentato il futuro di Lorenzo Insigne: "Parlando con quelli che contano tu cerchi di capire dove va il vento. Insigne ha meritato il contratto a lunga scadenza fino al 2022, mezz'ora dopo la firma si è legato ad un agente (Raiola, ndr) che definire movimentista è poco. Come portare un ciclone in casa. La riunione del 1 maggio a casa di Ancelotti è servita a questo: è stato detto a Insigne che se vuole rimanere resta il capitano e ha tutta la nostra fiducia, viceversa se Raiola vuole cederlo può farlo ma deve lasciare nella cassa del Napoli la cifra adeguata perché, purtroppo lo devo dire, Raiola favorisce sempre chi acquista e non chi cede".