Coronavirus, 15mila test seriologici in Campania: il 10% risulta positivo

In Campania sono stati effettuati circa 15 mila test seriologici da lunedì ad oggi e, secondo l'edizione online de Il Mattino, circa il 10% del campione esaminato risulta positivo alle immunoglobuline IgG. Cosa vuol dire? Che il 10% degli abitanti della Campania è stato a contatto con il coronavirus e che ha sviluppato gli anticorpi che dovrebbero dare un'immunità, anche se per adesso ancora non si sa quanto durevole nel tempo.