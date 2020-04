Coronavirus, a Napoli focolaio in una casa di riposo: 3 decessi e 24 contagi

Focolaio da Coronavirus esploso a Napoli, precisamente a Fuorigrotta. Si tratta di una casa di riposo, in cui ci sono stati 3 decessi e 24 contagi. Adesso una task force dell'ASL è stata inviata nella casa-albergo per effettuare gli altri controlli. In totale sono 44 le persone presenti all'interno della casa di riposo, compresi i 27 già testati. A riportarlo è Il Mattino.