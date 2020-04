Coronavirus, a Napoli processione di San Gennaro verso l'annullamento per la prima volta

L'emergenza Coronavirus ha completamente cambiato le nostre vite e non tutte le tradizioni possono resistere alle misure restrittive. La processione di San Gennaro si ripete ogni anno, puntualmente, il 2 di maggio. Napoli si riversa in strada per l'occasione, ma quest'anno, per la prima volta, probabilmente non sarà possibile.

IN DUBBIO - Come riferito dall'edizione online de Il Mattino, a causa del Coronavirus la processione delle reliquie di San Gennaro va verso l'annullamento. La curia non si è ancora espressa ufficialmente, ma fonti della Deputazione di San Gennaro fanno intendere che per quest'anno non sarà possibile il solito rito nella solita data.