Coronavirus, anche Sanremo 2021 potrebbe essere rimandato

Sanremo 2021 potrebbe essere rimandato a causa dell'emergenza Coronavirus. L'ipotesi è stata avanzata dal patron del teatro Ariston, Walter Vacchino, in un'intervista a Sanremonews: "Serve un’ampia riflessione. Se la data di inizio febbraio non permette di fare un Festival con luci, lustrini e tutto il resto, allora può essere che si pensi di spostarlo in avanti di uno o due mesi. Ovviamente se tutto questo permette di essere più tranquilli per tutti i protagonisti, dagli artisti agli addetti ai lavori e se la programmazione Rai lo può prevedere. L'ipotesi più ottimistica è che ai primi di febbraio la situazione sia tale da permettere, rispondendo a certe norme, di godersi lo spettacolo come in qualsiasi altro teatro".