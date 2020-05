Coronavirus, boom di casi in Molise per un funerale andato in scena il 30 aprile

Più di 70 nuovi contagi solo nell'ultimo fine settimana: 13 ieri, 23 domenica, 20 nella giornata di sabato e 22 venerdì. Il Molise è nell'occhio del ciclone per il boom di contagi che ci sono stati negli ultimi quattro giorni: sono numero preoccupanti per una Regione che conta circa 300mila abitanti. Sono numeri in netta controtendenza rispetto a quello di tutte le altre regioni del Centro-Sud Italia.

Come riporta 'Isnews', il boom di contagi è arrivato a seguito di un rito funebre andato in scena lo scorso 30 aprile nella comunità Rom di Campobasso che non ha seguito le regole vigenti in quella data.

La difesa del Sindaco di Campobasso - "Al Prefetto e al Questore ho messo in evidenza due aspetti fondamentali, uno sanitario e l'altro legato all'ordine pubblico. Mi prendo le mie responsabilità, ma l'ordine pubblico spetta al Prefetto d'intesa col Questore. Per i fatti del 30 aprile io e la mia amministrazione non potevamo avere responsabilità perché il Questore disse che in quell'area sarebbero stati loro a fare delle verifiche", ha detto il Sindaco di Campobasso Roberto Gravina. "Ho chiesto all'Asl uno screening completo non solo ai componenti della comunità rom, ma anche a tutti coloro che hanno avuto contatti con questa comunità".