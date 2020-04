Coronavirus, dal Brasile svelano: "L'OMS ha consigliato lo stop del calcio sino al 2021"

Sa di incredibile l'ultima indiscrezione che rimbalza dal Brasile su una possibile ripresta dell'intero movimento calcistico. Il settimanale brasiliano Veja, attraverso le colonne del proprio sito ha svelato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), durante una videoriunione con la UEFA e i rappresentanti dei principali club europei per discutere il futuro del calendario calcistico, avrebbe consigliato di sospendere le competizioni internazionali fino alla fine del 2021.

RISCHIO NUOVO CONTAGIO - Tale indiscrezione è frutto di una conferma da parte di un partecipante alla riunione tra OMS e UEFA, che si sarebbe svolta lo scorso 16 aprile. Alla base della richiesta, uno studio sui rischi di nuove ondate di contagio il prossimo anno, anche se, come sottolinea Veja stessa sul proprio sito, l'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha alcuna autorità sul calendario sportivo e la UEFA non è obbligata a seguirne i suggerimenti.