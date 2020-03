Coronavirus, direttore ospedale di Bergamo: "Dimessi superiori ai nuovi pazienti"

Luca Lorini, direttore dell'ospedale Giovanni Paolo XXIII di Bergamo, è intervenuto al TG1 dando delle buone notizie, pur invitando a non allentare le misure drastiche. “In terapia intensiva siamo riusciti a costruire 80 posti letto per Covid19, ora ne abbiamo 100. Siamo partiti al primo giorno montando 8 posti, ogni 3-4 giorni siamo riusciti a migliorare la nostra capacità. Devo dire che il sistema sanitario lombardo si è mosso come un’orchestra, con una sinfonia ben ordinata. Le attrezzature sono arrivate, velocemente, ne arriveranno ancora. Oggi è il primo giorno che a Bergamo si ha un numero di pazienti inferiore rispetto a quelli che dimettiamo. È il primo giorno che la piena sta calando, è importante che nessuno incontri nessuno. Noi siamo qui per curare loro, ma devono stare in casa. Stiamo facendo il nostro sforzo massimo, come un ciclista siamo in grado di reggere la salita, è estremamente importante che lo sforzo sia fatto tutti insieme. La popolazione ha capito e faccia lo sforzo massimo, è una battaglia che possiamo vincere”.