Coronavirus, i dati per regione: 84% dei positivi in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi

Sono 451 i nuovi positivi individuati in Italia nelle ultime 24 al COVID-19 grazie ai 36.406 tamponi effettuati. L'unica regione con più di 100 nuovi contagiati è la Lombardia, segue il Piemonte con 72 e il Lazio con 39. Gli attualmente positivi sono 66.553: di questi 55.597 persone, pari all'84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Di seguito gli attualmente positivi suddivisi per regione e il grafico riassuntivo.

27.073 in Lombardia, 9.874 in Piemonte, 5.525 in Emilia-Romagna, 4.004 in Veneto, 2.573 in Toscana, 2.339 in Liguria, 3.826 nel Lazio, 2.315 nelle Marche, 1.673 in Campania, 1.995 in Puglia, 248 nella Provincia autonoma di Trento, 1.539 in Sicilia, 621 in Friuli Venezia Giulia, 1.413 in Abruzzo, 307 nella Provincia autonoma di Bolzano, 77 in Umbria, 380 in Sardegna, 60 in Valle d’Aosta, 401 in Calabria, 217 in Molise e 93 in Basilicata.