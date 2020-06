Coronavirus, il bollettino delle 18: aumenta il numero di vittime, ancora tanti casi in Lombardia

Per il secondo giorno di fila gli ultimi dati della Protezione civile sulla situazione Coronavirus in Italia vedono un incremento dei casi. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono +333, Ieri erano 329. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia ha raggiunto quota 238.159. Il numero delle persone ancora positive è invece di 23.101, in calo di 824 unità rispetto a ieri. La Lombardia fa registrare ancora una volta più della metà dei nuovi casi: +216.

Il numero dei decessi è invece di 66, in aumento rispetto ai 43 fatti registrare nella giornata di ieri. Il bilancio totale è ora di 34.514. Il totale delle persone guarite è di 180.544, +1089 rispetto a ieri. Lo riporta Open.