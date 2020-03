Coronavirus, il Presidente di Johnson & Johnson: "Segnali positivi, vaccino tra dicembre e gennaio"

Alex Gorsky, presidente e CEO di Johnson & Johnson, ha parlato a CSNBC, soffermandosi ovviamente sull'emergenza Coronavirus e la questione legata al vaccino "Tutti i test fatti finora ci danno segnali incoraggianti. Può essere la base per un vaccino sicuro ed efficace. Primi test sugli umani a settembre. Non dobbiamo assicurarci che sia sicuro ed efficace ma anche in massa. I risultati ci saranno a dicembre, al peggio a gennaio. Nei primi mesi del 2021 dovremmo produrre centinaia di milioni di dosi di vaccino, arrivando oltre al miliardo a fine anno. La nostra priorità è assicurarci che sia globale, non lo venderemo per logiche di profitto. Investiremo oltre un miliardo di dollari per trovare il vaccino e per aumentare la nostra capacità produttiva nel breve periodo".