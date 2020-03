Coronavirus in Brasile, Bolsonaro minimizza: ''E' come un raffreddore, non serve chiudere tutto''

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha chiesto un "ritorno alla normalità", dopo che le più grandi città del Brasile sono state bloccate per fermare la diffusione del coronavirus. Martedì, in un messaggio alla nazione, Bolsonaro ha nuovamente descritto il coronavirus come "un'influenzetta", dicendo che a causa della sua storia atletica, non sarebbe stato seriamente colpito dal virus. Finora Bolsonaro ha ritenuto che non fosse il caso di chiedere ai brasiliani di rimanere a casa e alle imprese di chiudere, più preoccupato dai danni all'economia. Lo riporta Repubblica.