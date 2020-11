Coronavirus, l'annuncio del Governo francese: "Abbiamo ripreso il controllo dell'epidemia"

“La diminuzione del numero di nuovi casi di Covid-19 portano a credere che abbiamo superato il picco dell’epidemia”: con queste parole Olivier Veran, ministro della Salute del governo francese, ha annunciato la ripresa del “controllo dell’epidemia”.

"Grazie al confinamento, come nel mese di marzo, il virus comincia a circolare meno. Da dieci giorni a questa parte, il numero delle nuove diagnosi di Covid-19 diminuisce, il tasso di positività scende e la percentuale di incidenza anche. Ma non abbiamo ancora sconfitto il virus, è chiaramente troppo presto per cantare vittoria ed allentare i nostri sforzi". hai detto Veran in un’intervista ad un gruppo di giornali regionali francesi.