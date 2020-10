Coronavirus, l'Oms: "Ci sono casi di contagiati due volte. Farlo circolare sarebbe immorale"

“Far circolare il Coronavirus senza controllo sarebbe immorale”. Lo afferma Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS, nel consueto briefing giornaliero. “Non è un’opzione percorribile - ha spiegato - quella di lasciare campo libero a un virus così pericoloso e che ancora non abbiamo compreso pienamente”. Ghebreyesus ha inoltre messo in dubbio il concetto di immunità di gregge: “La maggior parte della popolazione è ancora vulnerabile. E non sappiamo molto sull’immunità al Covid-19. Ci sono stati anche casi di persone contagiate per la seconda volta”