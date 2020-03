Coronavirus, le Olimpiadi di Tokyo potrebbero essere rimandate a fine 2020

Seiko Hashimoto, responsabile delle Olimpiadi di Giappone 2020, ha annunciato come i giochi potrebbero essere posticipati ben oltre il 24 luglio come previsto anticipatamente. La manifestazione potrebbe essere ritardata più in là durante il corso dell'anno (in autunno inoltrato).

Sono già dodici le morte per il Coronavirus nel paese del Sol Levante, con molte scuole chiuse. Hashimoto ha anche detto che "Potrebbero essere cancellati solo se non tenuti durante il 2020". I preparativi sono comunque in vista per quest'estate.