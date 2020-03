Coronavirus, Messi campione anche fuori dal campo: donato 1mln a due ospedali

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Anche Lionel Messi ha voluto dare il suo contributo nell'emergenza coronavirus. Secondo quanto riporta 'As' l'argentino ha donato un milione di euro ad un ospedale di Barcellona - la città dove vive da tredici anni - e ad un altro in Argentina. Con questo aiuto economico le due strutture ospedaliera potranno acquisire materiale necessario per affrontare l'epidemia di Covid-19. La Spagna è una delle nazioni più colpite. (ANSA).