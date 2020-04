Coronavirus, New York respira dopo il picco: in calo sia ricoverati che decessi

Numeri incoraggianti in arrivo da New York, focolaio statunitense del Coronavirus. Nei giorni scorsi NY City ha raggiunto picchi di contagio elevatissimi ed il numero di decessi ha superato le 15mila unità . Nelle ultime ore però tutti i dati sembrano in calo e sopattutto quello riguardante le vittime: 478 nelle ultime 24 ore, numero più basso da 2 settimane a questa parte. In diminuzione anche i ricoveri e i ricoveri in terapia intensiva. Il governatore Cuomo, intanto, ha dato il via libera ai test per individuare gli anticorpi (e quindi l’eventuale contagio) su campioni casuali di persone: si prevede che saranno circa 3000 al giorno i test effettuati nelle prossime settimane.