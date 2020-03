Coronavirus, no a nuova assemblea di Lega: Coppa Italia resta un rebus

Non ci sarà una nuova assemblea di Lega, dopo quella saltata oggi per l'assenza del numero legale, per stabilire il prossimo calendario della Serie A. Restano da capire quali saranno le indicazioni in termini di svolgimento delle partite (numero di giornalisti e addetti ai lavori che potranno accedere allo stadio). La Coppa Italia resta un rebus, visti i due rinvii delle semifinali di ritorno. Anche qui diverse ipotesi in campo per l’assenza di date. A riportarlo è Gazzetta.it.