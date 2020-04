Coronavirus, prosegue il trend positivo: meno di 2mila persone in terapia intensiva

Crescono i pazienti in isolamento domiciliare, ma per fortuna diminuisce il numero di coloro che hanno necessità di ricorrere alla terapia intensiva. Tra gli attualmente positivi, infatti, sono 1.956 i pazienti in terapia intensiva, 54 in meno rispetto a ieri. Arriva invece a 83.504 il numero dei soggetti in quarantena presso la propria abitazione.