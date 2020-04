Coronavirus, quando finirà il lockdown? Brusaferro: "Serve prudenza..."

Quando si potrà aprire una vera e propria Fase 2, con una riapertura più decisa rispetto a quanto succederà il 4 maggio? In conferenza stampa, il presidente dell’ISS, Silvio Brusaferro, non ha voluto fare previsioni: “Io sono sempre molto prudente nel dare date, non perché non auspichi che quanto prima riusciamo ad arrivare a queste aperture, ma perché la prudenza ci può consentire di fare alcune cose con certezza. In questo momento l’approccio proposto dal comitato tecnico-scientifico è quello di uno scenario nazionale con monitoraggi locali. Tanto più saremo tempestivi a livello regionale, tanto più potremo modellare gli interventi. Finora abbiamo messo un campo in cui la regione è un ambito di riferimento e la mobilità è collegata ad attività produttive, però sappiamo che facendo un passo in più il concetto di regione viene un po’ meno e cambia le dinamiche dell’epidemia. Se vi ricordate, nei primi tempi alcuni focolai registrati nelle regioni del sud nascevano da trasferimenti di persone che venivano da regioni ad alta circolazione del virus. Se dovessimo fare altri passi, è una variabile da tenere in considerazione: modellare questi passaggi richiede un forte monitoraggio e ci stiamo avviando in questa direzione. Dobbiamo essere certi che un aumento dei casi non mandi in crisi il sistema, ma sia contenuto e tale da poter essere gestito in sicurezza”.