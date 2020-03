Coronavirus, quarantena equiparata a malattia: la bozza del decreto

La bozza del nuovo decreto anti-Coronavirus, ancora in via di definizione, equipara i periodi di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva alla malattia, certificata dal medico curante. Il decreto pone a carico dello Stato, anziché a INPS e datori di lavoro, i costi per i lavoratori privati in malattia.