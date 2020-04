Coronavirus, runner corre senza mascherina a Padova: pestato a sangue da 2 uomini

Incredibile quanto accaduto in provincia di Padova, un'ingegnere stava facendo jogging con il cagnolino quando due uomini, padre e figlio lo hanno iniziato a minacciare ed insultare perchè non aveva la mascherina. Il runner, costretto a fermarsi dal cane, avrebbe poi risposto ai due uomini di non permettersi di insultarlo, segnalandogli come loro fossero invero privi di guanti. Da lì la situazione sarebbe degenerata. L'ingegnere cinquantenne si è ritrovato con fratture al naso e volto tumefatto.

LE PAROLE - “C’è un clima da caccia alle streghe”, ha raccontato a Il Mattino di Padova. “Stavo facendo una corsa in tenuta sportiva, avevo una felpa intorno al collo pronto ad alzarla sul viso se avessi incrociato qualcuno. In linea d’aria ero ad un centinaio di metri da casa. Non c’era anima viva, ero solo con il mio cagnolino“.