Crisi Barça, Koeman è già alla strette: "Non possiamo più sbagliare"

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Real Valladolid: "Abbiamo molte assenze e al Barça dobbiamo vincere, lottare per i titoli: ecco perché questa è una situazione complicata. Dobbiamo schierare tanti giovani e abbiamo bisogno di tempo. Ogni partita che non vinciamo è un passo indietro. Il problema non è pareggiare in casa contro il Valencia, il problema è che abbiamo perso molti punti e molte partite fuori casa. Non possiamo fallire, è una pressione per la squadra ".

Le parole di Messi: "Non è necessario che Leo faccia un'intervista per ribadire certe cose, perché lo vedo tutti i giorni. Un giocatore vincente come lui sta male quando non vince. Non so se le sue parole incidano positivamente, la squadra è molto unita, lavora ma è scontenta dei risultati. La migliore vitamina è vincere. Leo lavora per migliorare, come tutti gli altri".

VAR sotto accusa: "Non capisco i criteri del VAR, ci sono cose che non si capiscono. Se chiedessimo a 10 persone se ieri c'era il rigore, nove diranno di sì. Ma l'arbitro ha deciso di non fischiare".