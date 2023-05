Curiosità: Napoli domina sui media, parola pronunciata ogni 25 secondi

Tutti parlano del Napoli dopo la vittoria dello scudetto. C'è una statistica emblematica in tal senso dopo il trionfo in campionato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutti parlano del Napoli dopo la vittoria dello scudetto. C'è una statistica emblematica in tal senso dopo il trionfo in campionato diventato ufficiale con il pareggio di Udine di una settimana fa: la voce "Napoli" abbinata alla parola "scudetto" è stata pronunciata ogni 25 secondi e ha ottenuto oltre 28mila citazioni sui media in base ad un monitoraggio svolto da Mediamonitor.it.