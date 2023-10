Curiosità social: il CT Spalletti non segue più il Napoli su Instagram

Il CT della nazionale segue pochissimi profili e tra questi non c'è più la sua ex società.

Luciano Spalletti non segue più la SSCNapoli sul suo profilo Instagram. Il CT della nazionale segue pochissimi profili e tra questi non c'è più la sua ex società. Nulla di particolarmente significativo per chi ha la N tatuata sulla pelle, ma una curiosità che in tanti tifosi del mister hanno notato sul noto social network.