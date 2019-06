Da Milano - Sarri risponde ad un tifoso: "Juve? Se il Chelsea mi libera. Lunedì saprete tutto"

Maurizio Sarri e la Juventus, continua ad essere oggetto di discussione. Ne ha parlato anche il portale calciomercato.com, che ha svelato un interessante retroscena riguardante proprio l'ex allenatore del Napoli: "In attesa di un segnale da Londra, con Torino all'orizzonte, Maurizio Sarri si gode qualche giorno di vacanza nella sua Toscana. Oggi il tecnico del Chelsea era a Pistoia e, incalzato da un tifoso, ha mandato un messaggio sul proprio futuro. Un futuro che si tinge sempre di più di bianconero.



LA RISPOSTA DI SARRI - "Vieni alla Juve?". La domanda è diretta e Sarri, a pranzo in un noto ristorante di Pistoia, non si nasconde: "Se mi libera il Chelsea vengo, lunedì lo saprete". Questa la risposta dell'allenatore toscano, che dopo i selfie di rito fa trapelare tutta l'emozione all'idea di allenare la squadra campione d'Italia. Chi l'ha visto lo descrive "come un bambino entusiasta". E ambizioso, aggiungiamo noi: dopo la vittoria dell'Europa League, Sarri è pronto ad un altro salto nella propria carriera. La Juve l'ha scelto e lui ha scelto la Juve: manca solo un tassello, quello di Roman Abramovich. Il proprietario del Chelsea è pronto a liberare l'allenatore dopo una sola stagione e dovrebbe farlo già all'inizio della prossima settimana. Poi l'avventura bianconera dell'ex Napoli potrà finalmente iniziare.