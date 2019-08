Da Torino - Allenamento del mattino, Sarri è sceso in campo ma non ha diretto la seduta

La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino. La seduta non è stata diretta da Sarri, ma il tecnico ha seguito da bordo a la sessione della squadra. Quindi l'allenatore sta meglio e le sue condizioni sono in miglioramento. Difficile al momento capire se il tecnico potrà essere in panchina per la sfida al Napoli di sabato sera. Lo riferisce la redazione di Tuttojuve.com