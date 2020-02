Dal Brasile - Pelè depresso e fragile: ha bisogno di aiuto per camminare

Uno dei migliori calciatori della storia, Edson Arantes Pelè, è depresso per la sua cattiva salute. Questo perché non può più muoversi senza l'ausilio di qualcuno per sorreggersi: 80 anni il prossimo 23 ottobre, ha avuto problemi all'anca negli ultimi anni e nelle ultime recenti apparizioni è stato su una sedia a rotelle. "È fragile, vive da recluso", le parole di Edinho, suo figlio che faceva il portiere, su TV Globo.